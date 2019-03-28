На протекающую “Беговую” пришел саксофонист и исполнил песню из “Титаника” (видео)

Станцию запустили весной 2018 года и за 6 месяцев на ней нашли более 1000 дефектов. Фото: https://twitter.com
Станцию запустили весной 2018 года и за 6 месяцев на ней нашли более 1000 дефектов. Фото: https://twitter.com

Петербуржцы обсуждают музыканта, исполняющего песню из культового фильма. По их мнению, такая композиция очень подойдет “новой” станции петербургской подземки.

Популярную и известную многим композицию из фильма “Титаник” сегодня днем исполнял музыкант в переходе на станции метро “Беговая”. Пользователи социальных сетей отметили, что такая грустная композиция из истории британского трансатлантического парохода отлично описывает ситуацию на станции “Беговая”.

“В переходе рядом со станцией метро Беговая, которая постоянно протекает, уличный музыкант исполняет песню из Титаника. Очень символично”, — написали в Twitter.

Напомним, что станцию метро “Беговая” Санкт-Петербурга запустили весной 2018 года и за 6 месяцев на ней нашли более 1000 дефектов. Последнее, за чем пристально следят все петербуржцы — это бесконечные протечки и отваливающаяся в связи с этим плитка. Недавно сотрудники метрополитена даже подвешивали к потолку полиэтиленовую пленку, чтобы собирать стекающую жидкость.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
беговая ГУП "Петербургский метрополитен" метро
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