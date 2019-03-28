Аферистка по поддельным документам сдала квартир на 540 тыс. рублей

Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Фото: Рixabay

Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Фото: Рixabay

Злоумышленница действовала по четко отлаженной схеме— находила квартиры, сдаваемые в аренду на короткий срок, и заключала с их собственниками договоры найма жилых помещений.

После этого мошенница подделывала документы, которые якобы подтверждали ее право собственности на эти квартиры, и размещала от своего имени объявления о намерении сдать их в аренду на длительный срок.

Таким путем аферистке удалось заработать более 540 тыс. рублей. Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Приморский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимую виновной в совершении этих преступлений и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на горожан Петербурга нахлынула волна электриков-мошенников. «Петроэлектросбыт» призвал горожан Санкт-Петербурга помочь в поиске и поимке лжеэлектриков.