Аферистка по поддельным документам сдала квартир на 540 тыс. рублей

Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Фото: Рixabay
Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Фото: Рixabay

Злоумышленница действовала по четко отлаженной схеме— находила квартиры, сдаваемые в аренду на короткий срок, и заключала с их собственниками договоры найма жилых помещений.

После этого мошенница подделывала документы, которые якобы подтверждали ее право собственности на эти квартиры, и размещала от своего имени объявления о намерении сдать их в аренду на длительный срок.

Таким путем аферистке удалось заработать более 540 тыс. рублей. Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Приморский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимую виновной в совершении этих преступлений и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на горожан Петербурга нахлынула волна электриков-мошенников. «Петроэлектросбыт» призвал горожан Санкт-Петербурга помочь в поиске и поимке лжеэлектриков.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
аферист прокуратура санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Супергерои среди нас: женщина из Великобритании не чувствует боли из-за мутации
В Испании создали 3D-модель мавританского меча XV-го века
Пятница в Петербурге будет ясной, солнечной, ветреной
“Зенит” поднялся на небоскреб “Лахта-центр”
Ученые нашли способ лечить алкоголизм нажатием одной кнопки
Медведев заверил болельщиков «Зенита», что команда их еще порадует успехами
Абызов сидит в камере без горячей воды и телевизора, но не жалуется
СКА уступил ЦСКА в первом матче финала Западной конференции