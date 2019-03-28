Политех Петра Великого поможет развивать медицину в Ленобласти

Телемедицина в регионе. Фото: lenobl.ru
Телемедицина в регионе. Фото: lenobl.ru

Технические разработки Петербургского политехнического университета планируют задействовать в развитии системы здравоохранения Ленобласти. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в ходе выездного заседания регионального правительства.

По словам Дрозденко, у областных больниц уже есть опыт работы кардиомониторинга пациентов с помощью телемедицины, а новые наработки позволят улучшить качество и скорость их диагностики . С помощью томографа, который находится в удаленном фельдшерско-акушерском пункте, данные будут попадать в файловое хранилище на «облако», где в режиме онлайн будет проходить сравнительный анализ и выдаваться точное заключение.

«Это поможет решить проблему с нехваткой врачей на селе», — отметил губернатор региона.

Также Дрозденко предложил дополнить, уже работающую между правительством Ленинградской области и Политехом, «дорожную карту», соглашениями в сферах научной деятельности, патриотического и трудового воспитания молодежи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что губернатор Ленобласти Дрозденко хочет денег из бюджета Петербурга.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
александр дрозденко медицина политех
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