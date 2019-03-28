«Пилону» заблокировали счета сразу в четырех банках

Компания не может снять со счетов ни копейки. Фото: Pixabay

Компания не может снять со счетов ни копейки. Фото: Pixabay

Компания, занимающаяся дорожным строительством в Санкт-Петербурге, может не выполнить из-за этого своих обязательства перед городом.

Об этом стало известно сегодня, 28 марта. Против «Пилона» подали сразу несколько исков на общую сумму в 80 миллионов рублей. Специалисты считают, что это – не самая главная проблема подрядчика на данный момент. Сейчас «Пилон» не может распоряжаться средствами, которые хранятся на счетах «Сбербанка», «ВТБ», «СМП-банке» и «Газпромбанке».

Это значит, что контракты, заключенные со Смольным, находятся под большим вопросом. Есть также вопрос, как «Пилон» собирается выплачивать зарплаты и выполнять прочие обязательства. Издание «Фонтанка» смогло поговорить с представителем компании, который уверяет, что положение не настолько плачевное, насколько представляется.

Напоминаем, что о блокировке счетов дорожно-строительной компании стало известно еще в ноябре 2018 года. «Пилон» уже получил контракты на возведение нескольких объектов в Санкт-Петербурге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ЗАО «Пилон» задолжало своим сотрудникам заработную плату на 62 млн рублей.