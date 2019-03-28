Автобусы из Петербурга до Лапеенранта и Иматры отправятся в путь в апреле

Автобус до Финляндии пока будет ходить каждые выходные. Фото: Pixabay

Автобус до Финляндии пока будет ходить каждые выходные. Фото: Pixabay

Первые рейсы должны были состоятся значительно позже, но перевозчик принял решение не откладывать рейсы.

О том, что новый маршрут до финских городов начнет работать в ближайшее время, стало известно сегодня, 28 марта. Перевозчик изначально хотел отправить первые автобусы летом 2019 года, но продажи билетов показали, что петербуржцы заинтересованы в поездках до Лапеенранты и Иматры. В ближайшее время маршрут будет работать только по выходным, зато с седьмого июня – ежедневно, передает издание «Петербургский дневник».

Перевозчик отметил, что маршрут хорош своей универсальностью. Он подойдет всем – и тем, кто едет просто прогуляться по Финляндии, и тем, кто хочет закупиться новыми вещами.

Известно, что автобусы будут ждать петербуржцев в половину восьмого утра на Обводном канале.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что авиакомпания «Россия» внедрит безбагажные тарифы на рейсы из Пулково.