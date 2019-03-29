Дмитрий Козак: скачков цен на розничном рынке топлива не будет

Дмитрий Козак заявил, что российское правительство не ожидает резких скачков на розничном рынке топлива, хотя соглашение с нефтяными компаниями о ценах на нефтепродукты пока не подписано.

Об этом вице-премьер сообщил в интервью Business FM, пишет Центр исследований проблем реальной экономики.

По словам Козака, российский розничный рынок топлива не ощутит никаких резких изменений, так как, по мнению чиновника, нефтяники держат свое слово.

В соглашении правительства и топливных компаний прописаны положения, в которых обозначено, что цены не могут расти темпами выше инфляции. При этом процесс прогнозируемой инфляции должен происходить равномерно в течение года и увеличиваться по 0,4% в месяц, отметил Козак.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Козак исключил возможность госрегулирования цен на топливо в России.