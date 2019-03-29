Медведев не имеет претензий к работе заключенного Абызова

Медведев считает, что Абызов хорошо справлялся со своими обязанностями. Фото: http://government.ru/

Медведев считает, что Абызов хорошо справлялся со своими обязанностями. Фото: http://government.ru/

Премьер рассказал, что он думает об обвинениях бывшего министра РФ по координации деятельности «Открытого правительства».

Своим мнение Дмитрий Медведев поделился сегодня, 29 марта. Премьер-министр России принял участие в прямом эфире во «Вконтакте», во время которого отвечал на различные вопросы. Медведев уточнил, что Михаил Абызов хорошо справлялся со своими обязанностями, поэтому никаких нареканий в этом смысле к нему нет. Премьер отметил, что дело дошло до суда из-за конфликта экс-министра с кредиторами. Также Медведев считает, что другого развития событий было ожидать глупо.

Напоминаем, что свой пост Михаил Абызов занимал на протяжении шести дет. Одно время он также являлся помощником Дмитрия Медведева.

Пару дней назад его задержали из-за подозрений в мошенничестве и хищении крупной суммы денег. Сейчас экс-министр находится в СИЗО и ни на что не жалуется.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Абызов сидит в камере без горячей воды и телевизора, но не жалуется.