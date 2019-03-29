В Петербурге стремительно сокращается популяция воробьев

На улицах Северной столицы все реже можно встретить воробьев. По мнению экспертов, такая ситуация наблюдается не только в Петербурге, но и на всей территории Западной Европы.

Например, в Англии популяция воробьев сократилась на 70%, в сравнении с 2000 годом, сообщает кандидат биологических наук Павел Глазков.

Отсутствие птиц в городе связывают с уменьшением количества мест для гнездования пернатых.

В основном воробьи используют для гнездования в деревянные постройки, количество которых в городе на Неве сокращается с каждым годом. Эксперты также отметили, что птицы могут строить свои «дома» и в бетонных зданиях, но в них сотрудники коммунальных служб замазывают все щели, в которых селятся птицы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что свирепые вороны-людоеды атакуют пациентов и врачей петербургского травмпункта.