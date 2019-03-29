Трубу, оставившую несколько домов на Софийской без воды, починили

Специалисты смогли найти участок с дефектом и все исправить довольно быстро. Петербуржцам вновь вернули блага цивилизации.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Местные жители пожаловались на фонтан, бьющий из-под земли, в социальных сетях. Им показалось, что он в какой-то момент достиг высоты седьмого этажа. Все случилось у дома 19/1 на Софийской улице, неподалеку от колледжа. К счастью, никто не пострадал. Бригада, прибывшая на место происшествия, перевела сразу несколько зданий на резервную или пониженную схему водоснабжения. Из-за этого было холодно в жилых домах и учебных заведениях.

Специалисты принялись чинить трубу ближе к 10 часам утра. Они обещали закончить через восемь часов. Уже вечером они закончили и сообщили радостную новость. Местным жителям явно повезло, так как иногда на устранение дефектов уходят минимум сутки. Пока что пользователи социальной сети никак не комментировали подачу воды.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что коммунальная авария на Земском переулке превратила проезжую часть в каток.