Погода в Санкт-Петербурге на 30 марта. Дождливый день

В свой субботний выходной петербуржцам нужно не забыть прихватить с собой зонты, так как утром и днем в городе на Неве будет идти небольшой дождь.

Ветер ожидается западный, днем стихия сменит направление ближе к северу и немного успокоится.

Об этом сообщает ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Днем петербуржцев и гостей города ожидает днем +6…+8 градусов, к ночи столбик термометра опустится до +1..+3 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что что спасатели объявили штормовое предупреждение в Ленобласти. О порывах западного ветра в 15 м/с сообщают и МЧС Санкт-Петербурга — и советуют быть аккуратнее.