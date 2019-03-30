Мужчина «истыкал» ножом 73-летнего пенсионера

Пенсионер получил три ножевых ранения. Фото: Рixabay
Пенсионер получил три ножевых ранения. Фото: Рixabay

Инцидент произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга в квартире дома 92/3 по Ленинскому проспекту в пятницу, 29 марта.

Мужчина преклонного возраста, находясь в гостях у приятеля получил несколько ударов ножом от хозяина квартиры. Ссора произошла во время распития алкогольных напитков. Что именно не поделили выпивавшие не уточняется.

Пенсионера в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Злоумышленник задержан на месте преступления.

Полицейские проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге задержаны мужчина и женщина, напавшие на пенсионера. По версии следствия, преступления были совершены в августе прошлого года.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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