Куда сходить в последние выходные марта в Петербурге

Последняя суббота и воскресенье месяца порадуют петербуржцев и гостей города массой увлекательных мероприятий. Все смогут выбрать что-нибудь себе по вкусу.

Итак, любителям вкусно поесть Gazeta.SPb предлагает в субботу и воскресенье посетить ТК «Долгоозерный» где будет проходить мини-фестиваль гастрономической культуры. На мероприятии можно будет купить продукты, послушать интересные лекции, поучаствовать в мастер-классах. Начало – в 11:00.

Адрес: улица Ильюшина, 14 м. Комендантский проспект

Тем кто не мыслит своей жизни без винтажных вещиц, рекомендуем съездить на весеннюю «Интеллигентную барахолку». Стильная одежда и антиквариат будет выставлен бок о бок с современными архитектурными украшениями, колбасками карривурст, гречневым мороженым, глинтвейном и прочим. Ожидаются приятная атмосфера и хорошая музыка.

Адрес: стм. Петроградская, наб. Карповки, д. 5 здание Ленполиграфмаш

В воскресенье, 31 марта, на Васильевском острове жителей и гостей ждет шествие клоунов и театралов. Мероприятие будет проходить в рамках XVI Международного праздника юмора «Смешной фестиваль».

На 6-й и 7-й линии Васильевского острова будут курсировать абсурдный «Чудомобиль», а парадом по линиям пройдут сотрудники театров «Мимигранты», «PSY animation.», «Театр СоЛу», «Театр имени которого», театра-студии «Лица» и шоу барабанщиц «Феерия».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в эти выходные в Петербурге состоится фестиваль «Держи лапу!». Мероприятие преследует благую цель — отдать в хорошие руки животных из приютов.