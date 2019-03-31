Последний день марта станет дождливым и ветреным

Есть и хорошие новости — синоптики обещают ясное и солнечное начало апреля.

В последний день марта 31-го числа в Санкт-Петербурге ждут осадки и +4 градуса тепла, по данным Яндекс.Погоды. Утро начинается с дождя, который продолжится до вечера, а ближе к ночи может перейти в мокрый снег. При этом на улице ветрено: сейчас средняя скорость ветра с запада достигает 6 м/с, а к вечеру снизится до 3 м/с. О гололедице на дорогах не сообщают.

Есть и хорошие новости: начало апреля будет ясным, солнечным и теплым. Синоптики обещают до +10 градусов уже 4-го числа. Однако ближе к концу грядущей рабочей недели в город вернутся осадки — снова пойдет дождь. Для марта 2019 года +10-11 стал температурным максимумом — самый теплый день в году зафиксировали 29 марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге прошла акция “Час Земли” — свет погасили на мостах и нескольких городских зданиях.