Петербург погрузился во тьму: В городе прошла акция “Час Земли”

В “Час Земли” по всему миру отключают подсветку на самых популярных зданиях и памятниках. Фото: https://www.instagram.com

В “Час Земли” по всему миру отключают подсветку на самых популярных зданиях и памятниках. Фото: https://www.instagram.com

Самая массовая ежегодная экологическая акция оставила без света самые главные доминанты города. К акции присоединилась и Ленинградская область.

Акция в Петербурге началась 30 марта, в 20:30 и продлилась всего час. На это время без света остались Эрмитаж, небоскреб Лидер-Тауэр на площади Конституции, телебашня.

На некоторых мостах города также отключили свет. В знак неравнодушия к природным ресурсам Ленинградская область тоже поддержала международную экологическую акцию. Подсветку отключали на административных зданиях Ленобласти, а также отключали Выборгский замок, Музей-заповедник “Прорыв Блокады Ленинграда”, Ивангородскую крепость и другими зданиями в регионе.

Напомним, что по традиции в “Час Земли” по всему миру отключают подсветку на самых популярных зданиях и памятниках.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что культурные достопримечательности Ленобласти в “Час Земли” останутся без подсветки.