Культурные достопримечательности Ленобласти в «Час Земли» останутся без подсветки

Выборгский замок тоже на час останется без подсветки Фото: http://vyborgmuseum.org/

Выборгский замок тоже на час останется без подсветки Фото: http://vyborgmuseum.org/

В знак неравнодушия к природным ресурсам Ленинградская область поддержит международную экологическую акцию «Час Земли».

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в субботу, 30 марта, в течение часа с 20:30 до 21:30 подсветка на административных зданиях Ленобласти будет отключена.

Аналогичная ситуация произойдёт с Выборгским замком, Музеем-заповедником «Прорыв Блокады Ленинграда», Ивангородской крепостью и другими зданиями в регионе.

Напомним, что по традиции в «Час Земли» по всему миру отключают подсветку на самых популярных зданиях и памятниках.

Согласно концепции, акция является жестом неравнодушия к будущему планеты и символизирует бережное отношение к её природе и ресурсам. Она призвана побудить людей приложить усилия, чтобы сохранить жизненно важные потенциалы Земли.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что мусорная реформа в Ленобласти стартует с Приозерска.

Реформа обращения с отходами в Ленинградской области начнётся с Приозерского района. Начало её запуска намечено на апрель 2019 года.