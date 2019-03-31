СКА — ЦСКА — 0:2 в серии: третья игра станет определяющей

Это уже девятая победа московского клуба над хоккеистами из Санкт-Петербурга подряд.

Хоккейный клуб Санкт-Петербурга “СКА” проиграл “ЦСКА” в Москве в субботу 30 марта в матче серии полуфинала плей-офф КХЛ. “Армейцы” победили со счетом 3:1 у себя дома и общий счет по результатам двух игр стал 2:0 в их пользу. Всего между командами запланировано четыре встречи — это значит, что следующий матч в Санкт-Петербурге станет определяющим.

Счет открыл Капризов на 12-ой минуте, затем после шайбы Скотта армейцы вырвались вперед еще дальше. Наконец Гусев “распечатал” ворота москвичей на 38-ой минуте, но после шайбы Телегина на 49-ой петербуржцы уже не смогли переломить исход игры.

Для “ЦСКА” победа над клубом Санкт-Петербурга стала девятой подряд. Тренер “СКА” Илья Воробьев заявил после матча, что не винит вратаря Шестеркина за голы — проигрывает и побеждает команда, а не игрок. Сейчас клуб решит вопрос о возможных заменах перед матчем в Санкт-Петербурге — Воробьев не стал отвечать на вопрос, выйдет ли на лед Дацюк.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, как “СКА” проиграл первый матч.