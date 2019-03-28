СКА уступил ЦСКА в первом матче финала Западной конференции

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу москвичей. У армейцев с Невы пока что есть шанс отыграться.

Встреча состоялась 28 марта в Москве. Первую шайбу забросил Динар Хафизуллин из СКА – он открыл счет на 15-й минут. Соперники не заставили себя долго ждать и успешно атаковали ворота петербургских хоккеистов уже через пару минут. Сравнять шансы на победу смог Александр Попов. Первый период, таким образом, завершился со счетом 1:1.

Второй начался с шайбы от ЦСКА в воротах СКА. Наши хоккеисты после тоже забили одну, но судьи ее не засчитали из-за нарушения. Больше петербуржцам не удалось ни разу застать врасплох вратаря московского клуба.

Напоминаем, что следующий матч пройдет 30 марта в Москве. Специалисты считают, что у команд равные шансы победить. Некоторые, правда, больше верят в СКА.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Артемий Панарин рассказал, как бросил пить в “СКА”.