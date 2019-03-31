В Канаде застрелили двух пум, напавших на четырехлетнего мальчика

Пумы напали на малолетнего ребенка парке города Лэйк-Ковичан. Фото: https://pixabay.com
Пумы напали на малолетнего ребенка парке города Лэйк-Ковичан. Фото: https://pixabay.com

Мальчик получил серьезные травмы головы, шеи и рук. Ребенок находился под присмотром несовершеннолетней девочки.

Ребенка госпитализировали после нападения острове Ванкувер, сообщает телеканал CTV.

Пумы напали на малолетнего ребенка парке города Лэйк-Ковичан в пятницу вечером, когда мальчик находился под присмотром несовершеннолетней девочки. Хищники повредили малышу голову, шею и руки. После нападения его в срочном порядке на вертолете доставили в больницу.

Как сообщили после инцидента представители ведомства по вопросам охраны окружающей среды, такое поведение пумам не свойственно. Однако те, которые напали, были очень худыми. Животных застрелили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Санкт-Петербурге дикие животные покусали почти что 300 петербуржцев.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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