В Канаде застрелили двух пум, напавших на четырехлетнего мальчика

Мальчик получил серьезные травмы головы, шеи и рук. Ребенок находился под присмотром несовершеннолетней девочки.

Ребенка госпитализировали после нападения острове Ванкувер, сообщает телеканал CTV.

Пумы напали на малолетнего ребенка парке города Лэйк-Ковичан в пятницу вечером, когда мальчик находился под присмотром несовершеннолетней девочки. Хищники повредили малышу голову, шею и руки. После нападения его в срочном порядке на вертолете доставили в больницу.

Как сообщили после инцидента представители ведомства по вопросам охраны окружающей среды, такое поведение пумам не свойственно. Однако те, которые напали, были очень худыми. Животных застрелили.

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