С 31 марта на трассе Р-23 в Ленобласти введут реверсивное движение

Реверсивное движения введут для проведения ремонтных работы на участке с 50 по 52 километр. Фото: https://pixabay.com

Реверсивное движения введут для проведения ремонтных работы на участке с 50 по 52 километр. Фото: https://pixabay.com

Ограничения будут действовать до 4 апреля 2019 года. Подрядная организация будет выполнять на участке автодороги Р-23 с 50 по 52 километр ремонтные работы.

Как сообщает Федеральное казенное учреждение “Управление федеральных автомобильных дорог “Северо-Запад” реверсивное движение будет установлено на участке автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница. Ограничения будут действовать с 31 марта текущего года до 4 апреля 2019 года.

Реверсивное движения введут для проведения ремонтных работы на участке с 50 по 52 километр.

Так, 31 марта с 10:00 до 17:00 – работы будут выполняться в направлении Ленинградской области;1 апреля с 10:00 до 06:00 2 апреля – в направлении Ленинградской области; 2 апреля с 10:00 до 17:00 — в направлении Петербурга и с 10:00 3 апреля до 06:00 4 апреля – в направлении Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что железные дороги Петербурга и Ленобласти готовят к весне.