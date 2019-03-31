“Зенит” объявил состав на матч с “Оренбургом”

Анюков и Жирков выйдут с первых минут. Из отпуска вернулся Азмун, на поле выходит Дзюба.

ФК “Зенит” Санкт-Петербурга объявил стартовый состав на матч с “Оренбургом” — игра начнется в 14:00 на стадионе “Газпром-арена” в воскресенье 31 марта. Утренний дождь в Санкт-Петербурге закончился, но игру проведут при закрытой крыше.

Ворота Санкт-Петербурга обороняет Андрей Лунев в желтой форме, сообщает Зенит. С первых минут на поле появится капитан команды Александр Анюков. На поле выпустят Ракицкого, Ивановича, Жиркова, Барриоса, Оздоева, Ригони, Азмуна, который вернулся из отпуска, Дриусси и Дзюбу, отыгравшего в матче с Казахстаном в составе сборной России.

Запасные игроки: Алексей Городовой, Михаил Кержаков, Луиш Нету, Эмануэль Маммана, Эрнани, Леон Мусаев, Эльмир Набиуллин, Кристиан Нобоа, Роберт Мак, Матиас Краневиттер, Антон Заболотный, Илья Воробьев.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на матч “Зенита” с “Оренбургом” ждут до 45 тысяч зрителей.