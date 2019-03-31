Лучшая программа развития района Петербурга получит премию в 100 млн рублей

Акцент будет сделан на детские и спортивные площадки. Фото: https://www.gov.spb.ru

Акцент будет сделан на детские и спортивные площадки. Фото: https://www.gov.spb.ru

Действующий губернатор также поручил разработать программу развития каждому району города. План развития будет рассчитан на два-три года.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего визита в Петроградский район, передает Смольный.

Беглов отметил, что программа развития должна быть рассчитана на 2-3 года. В ней должны быть учтены пожелания горожан. Также лучшая концепция развития получит премиальные 100 млн рублей. Программы будут разработаны в рамках проекта “Мой двор” и “Мой район”.

Акцент будет сделан на детские и спортивные площадки, а также на городское освещение.

Помимо этого, о каждом своем решении и действие районные власти должны будут сообщать жителям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов считает, что средняя зарплата петербуржца должна повыситься до 100 тысяч рублей.