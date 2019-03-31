Зеленский назвал Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением о «шуточном» видеоролике, который российские актёры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков, записали в его «поддержку».

По мнению комика, артисты «голосовали» за Зеленского по чьему-то заказу за деньги.

«Идиоты. Зачем они это вообще сделали?» — цитирует Владимира Зеленского «Украинская правда».

Напомним, что актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков сняли видеоролик, в котором «шутливо» «поддерживают» своего коллегу по цеху Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #зазеленского Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) 25 Мар 2019 в 1:49 PDT

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, жители Украины сегодня выбирают президента страны. С 8 утра до 8 вечера для украинцев работают около 30 тысяч участков — но в России их нет. Сегодня на улицах Украины безопасность будут обеспечивать 135 тысяч полицейских.