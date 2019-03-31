Работы на Фрунзенском радиусе возобновятся с 1 апреля

Три станции должны быть сданы к сентябрю. Фото: Pixabay

Три станции должны быть сданы к сентябрю. Фото: Pixabay

По информации, предоставленной «Метростроем», известно, что ремонтные работы на станциях Фрунзенского радиуса возобновится уже завтра, 1 апреля.

В соответствии с предварительным планом, строители в первую очередь будут ремонтировать эскалаторный тоннель на станции «Проспект Славы». А также большое внимание уделят работам на станции «Дунайская».

В социальных сетях по-прежнему появляется информация, что рабочие, ремонтирующие Фрунзенский радиус, недополучили заработную плату за несколько месяцев. В компании сообщили, что и аванс на продолжение работ от властей города пока не получен.

Три станции Фрунзенского радиуса должны быть закончены к сентябрю. А именно: «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». На данный момент город продлил договор на оказание строительных работ до декабря этого года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Смольный перенёс сроки сдачи Фрунзенского радиуса.