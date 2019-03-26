Смольный перенёс сроки сдачи Фрунзенского радиуса

Перенесен срок открытия Фрунзенского радиуса. Фото: Рixabay
Перенесен срок открытия Фрунзенского радиуса. Фото: Рixabay

Правительство Северной столицы перенесло сроки окончания строительства Фрунзенского радиуса петербургского метро на один месяц — с 1 июля на 31 августа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Смольный заключил дополнительные соглашения к госконтракту с ОАО «Метрострой» на строительство новых станций метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Отметим, что по установленным срокам «Метрострой» должен был сдать три станции метро на юге Петербурга 20 декабря 2018 года, однако дата сдачи объектов уже неоднократно переносилась.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Метрострой» лишился контракта на модернизацию Северной верфи. Компании уверяют, что расторжение договора – это обоюдное решение.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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