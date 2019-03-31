В Петербурге активисты провели акцию ко Дню птиц

Акция ко дню птиц. Фото: «Петербург – город перемен!»
Акция ко дню птиц. Фото: «Петербург – город перемен!»

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге состоялась акция, приуроченная к Международному дню птиц. Инициаторами мероприятия выступили активисты молодежного движения «Петербург – город перемен!».

По данным ТАСС, в акции приняли участие более тысячи петербуржцев.

Участников мероприятия ожидала увлекательная и разнообразная программа с мастер-классами от профессиональных художников. Каждый желающий мог расписать скворечник специальными красками, а после забрать с собой и установить их в своем дворе.

Активисты «Петербург – город перемен!» разместили скворечники более чем в 200 городских социальных учреждениях.

Международный день птиц отмечается 1 апреля в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в ряде стран мира, включая Россию.

Ранее в Gazeta.SPb писала, что в Санкт-Петербурге прошла экологическая акция «Час Земли».

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
активисты акция день птиц Петербург – город перемен!
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