В Санкт-Петербурге прошла экологическая акция «Час Земли»

Северная столица в очередной раз присоединилась к масштабной международной акции «Час земли». В экологическом флешмобе петербуржцев поддержали жители Ленобласти.

В рамках мероприятия без подсветки оставались Дворцовый, Троицкий, Большеохтинский, Благовещенский и Биржевой мосты. Также подсветку отключали на Петропавловской крепости, здании Биржи, Зимнем дворце, и Троицком соборе. Ровно час без освещения в Петербурге простояла и телевизионная башня.

В Ленобласти символичным отключением подсветки отметились административные учреждения, а также Выборгский замок и Музей-заповедник «Прорыв Блокады Ленинграда».

Напомним, что экологическая акция «Час земли» проходит по всему миру и направлена на то, чтобы напомнить жителям планеты о рациональном применении и использовании природных ресурсов. Всего в проекте принимают участие 188 стран.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге пройдет эко-состязание «Чистые игры».