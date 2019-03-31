Пореченков назвал Зеленского «унылым президентом»

Михаил Пореченков. Фото: instagram/porechenkov_official_page
Михаил Пореченков. Фото: instagram/porechenkov_official_page

Российский актер Михаил Пореченков прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на «шутливый» видеоролик «в поддержку» кандидата в президенты Украины, который ранее был опубликован в сети. В ролике снялись Михаил Пореченков и его коллега по цеху Иван Охлобыстин.

Владимир Зеленский отреагировал на видео предположением, что артисты сделали это за деньги, и назвал их идиотами.

В свою очередь, Пореченков в ходе интервью радиостанции «Говорит Москва» был более избирателен выражениях и назвал Зеленского «унылым президентом».

«Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор. Я думал, что с Зеленским это не произойдет, ан нет, случилось», — заявил он в эфире «Говорит Москва».

Ранее в Gazeta.SPb писала, что в сети появились предположительные результаты выборов в Украине.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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