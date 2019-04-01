Погода в Петербурге 1 апреля: без осадков и плюсовая температура

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” прогнозирует петербуржцам облачную погоду с прояснениями.

В первый день апреля в Петербурге ожидается плюсовая температуру. Столбик термометра в это день поднимется до плюс 5 градусов. Также синоптики обещают, что 1 апреля будет в городе облачно, но днем выйдет солнце.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Ночью в городе в некоторых районах прошел снег, днем же таких погодных явлений не ожидается. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что интенсивное движение льда стало препятствием для спасателей и водолазов, планировавших продолжить поиски пропавшего в Неве 10-летнего мальчика.