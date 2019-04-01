В Ленобласть День смеха принесет мокрый снег и гололедицу

Как сообщает ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, ночной снег в регионе плавно перейдет в дневные осадки.

В понедельник, 1 апреля, в Ленинградской области будет облачно и с прояснениями днем. Ночью в регионе уже прошел небольшой весенний снег. Днем, по прогнозам синоптиков, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Ветер в этот день может достигать порывов до 12 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до максимальной отметки в плюс 6 градусов. Утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 1 апреля будет без осадков.