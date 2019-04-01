В Levi’s рассказали, как нужно стирать ваши джинсы

Один из самых популярных брендов джинсовой одежды Levi’s (Ливайс) дал советы по уходу за вещами из денима. В компании рекомендуют отправлять джинсы в стирку не более одного раза в месяц. Об этом сообщает изданию Independent со ссылкой на британское представительство Levi’s.

Эксперты отметили, что джинсы будут выглядят намного лучше, если Вы будете стирать их не часто. Также специалисты компании дали несколько советов по сушке одежды из денима.

По мнению сотрудников компании, не следует сушить их в стиральной машине, нужно делать это на воздухе, к тому же в вывернутом состоянии. Так Вы сможете порядочно сэкономить на воде, электроэнергии и времени, а ваши джинсы будут выглядеть лучше и служить вам дольше.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что сотрудники полиции забрали у продавцов на Апраксином дворе Петербурга поддельные джинсы.