Санкт-Петербург назван самым везучим регионом России

Распространители «Русского лото» подсчитали, сколько «лотерейных миллионеров» живет в каждом субъекте страны. И вывели самые везучие и невезучие регионы.

Согласно подсчетам, в Санкт-Петербурге на 18 районов проживает 64 «лотерейных миллионера» и это самый большой показатель плотности победителей. Одна из 64 семей – это пенсионеры, которые выиграли 500 миллионов рублей в новогоднем тираже.

На втором месте стоит менее везучий Краснодарский край. Там на каждый район нашлось по два «лотерейных миллионера». Москва расположилась на четвёртом месте: на 125 районов приходится 144 «лотерейных миллионера».

Последнюю строчку рейтинга везения занимает Еврейская автономная область, жители которой ни разу за 25 лет не получали миллионный приз. Кроме того, не везет с лотереями и жителям Магаданской области, Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Ненецкого автономного округа.

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