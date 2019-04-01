Городской суд Петербурга вернул дело о плохой уборке снега

Петербургский суд отменил решения суда первой инстанции об отказе принимать иск о плохой уборке снега в городе.

Иск подавали Диана Демина и Алексей Ильин. Граждане жаловались на бездействие комитета по благоустройству и администрации Выборгского, Калининского районов.

По решению городского суда дело подлежит возврату в районный суд для рассмотрения заявления со стадии принятия.

В феврале этого года Калининский районный суд Петербурга отказал в принятии искового заявления от двух петербуржцев к властям города из-за некачественной зимней уборки.

По данным комитета здравоохранения, за зиму более 4 тысяч людей пострадали от гололеда, падения наледи с крыш. Из них госпитализировано было 3 734 человека. Минимум два человека погибли.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за выходные дни в Петербурге и Ленобласти произошло почти 700 аварий.