Майк Тайсон выступит на образовательном форуме в Петербурге

Американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон примет участие в международном образовательном форуме Synergy Global Forum, который пройдет 4 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их словам, боксер будет выступать в роли спикера с мотивационной лекцией о преодолении препятствий на пути к своей цели. Также Майк Тайсон подведет итоги всероссийского марафона #БольшаяЦельДостижима. В марафоне примут участие более полумиллиона жителей России.

Кроме Тайсона на встрече будут делиться своими знаниями и опытом Гари Вайнерчук, являющийся основателем холдинга VaynerХ и одним из ведущих мировых специалистов по маркетингу и др.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в 2019 году Санкт-Петербург принимает Межрегиональный образовательный форум: современные тенденции развития образования.