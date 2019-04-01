10 советов по развитию интеллекта от чемпионов по запоминанию

Интернет переполнен рекомендациями и упражнениями для тренировки памяти и внимания взрослых и детей. Это здорово, однако не стоит забывать, что совершенствовать себя и свой интеллект необходимо на протяжении всей жизни, главное, начинать никогда не поздно.

Организаторы чемпионата интеллектуальных видов спорта INCHAMP собрали 10 советов по развитию интеллекта от чемпионов соревнований по запоминанию информации от победителей Чемпионата по запоминанию различных типов информации 2018.

Так что же нужно делать, чтобы правильно начать тренировать суперспособности?

1. Высыпайтесь и питайтесь правильно Как ни тривиально это звучит, здоровый сон и правильное питание делают свое дело! Сбалансированный рацион и отсутствие недостатка/переизбытка сна важны не только ценителям ЗОЖ, но и тем, кто радеет за качество своих нейронных связей.

Качество глубокой и поверхностной стадии сна способны влиять на обучение, процессы памяти и внимания. Кроме того, думаем, каждому знакомо состояние некой утренней заторможенности. Если такое войдет в привычку, то продуктивно работать мозг не сможет. Что касается питания, то есть множество подтвержденных экспериментально теорий о том, какие продукты наиболее полезны для серого вещества. Эти данные вы можете легко найти в интернете, подробнейшим образом расписано все: жирная рыба, орехи, цельнозерновые и т.д.

2. Занимайтесь спортом Следующим способом, который не стоит недооценивать, назовем спорт. Как именно им заниматься – решать вам. Например, просто бегать, прыгать, поднимать штангу и выполнять другие монотонные действия, конечно, не так эффективно, но все же лучше, чем ничего. Дело в том, что при физических нагрузках вырабатывается белок, который отвечает за развитие нейронов, а это нам и нужно!

Однако если вы настроены на прямой эффект, то выбирайте бальные танцы, не ошибетесь. Если хотите что-то более брутальное – единоборства ваш вариант. Суть такова: наиболее полезны в этом плане те виды спорта, которые постоянно провоцируют вас на одновременное обдумывание многих вещей, а именно каждого шага, движения (в том числе и партнера/оппонента), стратегии и т.п.

3. Решайте логические задачи Логические задачи и тренажеры. В эту категорию входят все головоломки, программы, игры, развивающие, например, память, внимание, мышление. Тут вы можете руководствоваться собственными предпочтениями, однако, более продуктивно делать то, что получается хуже всего.

Выделять специальное время для тренировок интеллекта – это хорошо. Тем не менее, неплохо было бы взять в привычку тренировать необходимые навыки в быту. Это может быть не только полезно, но интересно и даже весело. Можно и нужно привлекать к этому детей, вплетая соревновательный эффект. Одно из простейших упражнений: точно воспроизвести все события дня задом наперед. Такая цепочка замечательно тренирует память.

4. Обучайтесь чему-то новому В процессе познания и освоения новой информации образуются новые нейронные связи. Курсы по копирайтингу, иностранному языку, макияжу, кройке и шитью – почему нет? Все это позитивно влияет на интеллектуальный потенциал.

5. Заведите полезное хобби С научной точки зрения, например, для развития интеллекта полезно заниматься музыкой, играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Также полезно рисовать (мозгом мобилизуются сразу многие отделы). Помимо прочего, подойдет математика. Это хорошая тренировка. Недаром многие учителя, когда дети жалуются на то, что в жизни 90% материала им не пригодится, говорят, что математика тренирует мышление.

6. Читайте Следующий совет прост – читайте. Выбирайте, что вам интересно. Художественная литература развивает воображение, и это ни у кого не вызывает сомнений. Публицистика побуждает ничего не принимать на веру и размышлять. Профессиональная литература “качает” соответствующие навыки.

7. Тренируйте навыки изолированно Это важно – результат будет заметнее. Если уж решили заняться памятью, то сконцентрируйтесь именно на ней, подберите узконаправленные упражнения, а потом, например, переходите к тренировке счета или чтения!

8. Цените своё время! Если уж решили развивать интеллект, то планируйте свой день правильно. Тренируясь от случая к случаю, больших успехов не добиться, это не магия. Ежедневным тренировкам можно уделять хотя бы 5-10 минут в день, например, когда только проснулись, стоите в пробках или возвращаетесь вечером домой.

9. Отдыхайте и делайте перерывы Даже если поставили перед собой самые высокие цели, не забывайте об отдыхе. Если сложно позволить себе отдых на работе, начните применять технику «Помидора»: ставим таймер на 25 минут для выполнения задач, как только он прозвенел, отдыхаем 5 минут, после 4 таких циклов, делайте длительный перерыв на 15-30 минут. Помните, что в полноценной и интересной жизни меньше стрессов, а ваш изможденный мозг вам не помощник.

Автор: Мария Журавлева – преподаватель технологий Центра образовательных технологий Николая Ягодкина Advance и автор проекта INCHAMP.