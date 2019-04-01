Беглов указал разработать программу реализации проекта «Родной район»

Результаты будут подводить в конце лета. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Результаты будут подводить в конце лета. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Сегодня, 1 апреля 2019 года, прошло заседание малого правительства.

В ходе заседания временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал выделить на реализацию лучшей программы порядка 100 млн рублей.

В этом году администрации районов должны предоставить свою программу развития до 2021 года в рамках проекта «Родной район».

Беглов отметил, что программы должны быть четкие и понятные каждому жителю города.

На вопрос о том, что же получит автор худшей программы, Александр Беглов сказал, что сообщит об этом позже.

Несмотря на то, что бюджет на развитие получат все районы, определенный размер гранта объявлен только для лучшей программы, сообщил председатель комитета территориального развития города Александр Бельский.

Сбор вариант программ от горожан будет продолжаться с 15 апреля до 15 июля. Для внесения предложения необходимо заполнить специальную анкету в МФЦ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге начинается весенний месячник.