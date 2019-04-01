Балтийский флот пополнят около 4,5 тысяч военнослужащих

Около тысячи новобранцев направят на флот из Калининградской области. Фото: pixabay.com
Около тысячи новобранцев направят на флот из Калининградской области. Фото: pixabay.com

Примерно 3,5 тысячи — это новобранцы, остальные — выпускники военных вузов.

На службу в Балтийский флот отправят около 3,5 тысяч новобранцев, сообщили в Минобороны России 1 апреля. Из этой цифры примерно 1000 человек направят на службу из Калининградской области. Молодых людей отправят в военкоматы, где они пройдут медкомиссию и затем отправятся в части ЗВО и Балтийского флота.

По традиции, 15 человек отправят служить в Президентский полк, передают в Минобороны. Из других субъектов РФ в Балтфлот попадет порядка 2,5 тысяч новобранцев. Кроме призывников, на флот направят и около тысячи младших специалистов, окончивших военные ВУЗы.

В Санкт-Петербурге этой весной на службу призовут почти 3 тысячи молодых людей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Дворцовую площадь в День победы выведут около 100 единиц техники.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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