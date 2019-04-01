Петербуржцы задолжали 40,5 млрд рублей

Почти каждый сотый горожанин не может выехать из страны. Фото: Pixabay

Почти каждый сотый горожанин не может выехать из страны. Фото: Pixabay

Не выплаченные кредиты, налоги и алиментные платежи не дают некоторым горожанам выехать за границу.

Об этом стало известно сегодня, первого апреля. Должников в Санкт-Петербурге проживает почти 63 тысячи человек, рассказала начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Петербургу Марина Евдокимова. Она отметила, что из списка должников только один выход – это заплатить по счетам. После этого пройдет 10 дней прежде чем человека вычеркнут из базы. Известно, что часть суммы, а именно 5,7 миллиардов рублей, — это не выплаченные алименты, поделилась уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

Напоминаем, что всего в Санкт-Петербурге проживает 5 383 968 человек. Это значит, что почти каждый сотый горожанин лишен возможности путешествовать вне России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Зенит” требует взыскания долгов с “Тосно”. Речь идет о сумме в 3,34 миллионов рублей. Иск рассмотрят в суде 13 мая.