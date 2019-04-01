Петербуржцев предупреждают о разводе мостов ночью

Володарский мост, Троицкий мост и мост Александра Невского будут разведены. Фото: https://mostotrest-spb.ru/
Володарский мост, Троицкий мост и мост Александра Невского будут разведены. Фото: https://mostotrest-spb.ru/

В ночь с первого на второе апреля нельзя будет пройти по трем из них.

СПб ГБУ «Метрострест» начала тестировато петербургские переправы. Совсем скоро начинается сезон навигации, а это значит, что все мосты должны быть в хорошем состоянии. Уже на протяжении нескольких дней разводят то один, то другой мост. Этой ночью поднимут сразу три – Володарский, Троицкий и Александра Невского. Поэтому, если вы вдруг планировали прогуляться по одному из них в темное время суток, то составите лучше другой маршрут.

Уточняется, что на Володарский нельзя будет зайти после двух часов ночи, на Троицкий с 1:20, а на Александра Невского с 2:20. В общей сложности каждый будет разведен около трех часов, говорится в сообщении СПб ГБУ «Мостотрест».

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге всего 18 разводных мостов, из них регулярно разводят 12.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у Новой Голландии станет на один мост больше. Его построят через Крюков канал.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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