Россия одолжит Белоруссии еще 600 млн долларов

Белоруссия хочет стабилизировать бюджет. Фото: http://www.president.gov.by/
Белоруссия хочет стабилизировать бюджет. Фото: http://www.president.gov.by/

Они необходимы стране, чтобы погасить текущую задолженность.

Об этом стало известно сегодня, первого апреля. Известно, что Минск до конца месяца сможет получить средства, которые потратит на сбалансированность бюджета. Сейчас Россия и Белоруссия проводят переговоры, в рамках которых и будет подписано соглашение. О намерении Москвы рассказал министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Напоминаем, что Минск имеет ряд претензий к Москве. Президент Белоруссии считает, что экономика страны сильно пострадала из-за налогового маневра, который был совершен Россией еще четыре года назад. Лукашенко убежден, что Москва должна возместить причиненный ущерб – это один из камней преткновения для обеих сторон. Белоруссия оценила издержки в 3,4 миллиарда долларов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает существование в День Смеха.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
белоруссия долг
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