Россия одолжит Белоруссии еще 600 млн долларов

Они необходимы стране, чтобы погасить текущую задолженность.

Об этом стало известно сегодня, первого апреля. Известно, что Минск до конца месяца сможет получить средства, которые потратит на сбалансированность бюджета. Сейчас Россия и Белоруссия проводят переговоры, в рамках которых и будет подписано соглашение. О намерении Москвы рассказал министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Напоминаем, что Минск имеет ряд претензий к Москве. Президент Белоруссии считает, что экономика страны сильно пострадала из-за налогового маневра, который был совершен Россией еще четыре года назад. Лукашенко убежден, что Москва должна возместить причиненный ущерб – это один из камней преткновения для обеих сторон. Белоруссия оценила издержки в 3,4 миллиарда долларов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает существование в День Смеха.