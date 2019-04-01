В Ленобласти ожидается теплый вторник

Воздух прогреется до плюс 10 градусов, временами будут идти осадки в виде снега.

Уже сегодня, второго апреля, погода побалует ленинградцев. Этой ночью на улице не очень тепло – в некоторых районах Ленинградской области столбик термометров опустился до минус пяти градусов. Утро начнется хмуро – пойдет снег, сопровождаемый порывами ветра.

Несмотря на низкую температуру в темное время суток, днем выглянет солнце. Максимально ожидаемая температура – плюс 10 градусов, о которых в Санкт-Петербурге пока остается только мечтать. К слову, до вечера по региону будет разгуливать ветер – он разгонится до 11 метров в секунду.

Спасатели попросили напомнить ленинградцам о возможной гололедице в ближайшие дни – водителям стоит быть осторожнее, чтобы избежать дорожных инцидентов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что синоптики говорят о наступлении теплых дней в Петербурге. К середине недели обещают повышение температуры до плюс 11.