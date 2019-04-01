Синоптики говорят о наступлении теплых дней в Петербурге

Специалисты уверены, что к четвергу температура поднимется выше плюс 10 градусов в светлое время суток.

Свой прогноз на ближайшую неделю предоставил Северо-Западный гидрометцентр, сегодня, первого апреля. Синоптики считают, что ночью в понедельник, вторник и среду будет все еще холодно – столбик термометра опустится дом минус двух градусов. При этом днем на этой неделе стоит ждать хорошей погоды – петербуржцев продолжит радовать солнце. Воздух прогреется до семи градусов второго апреля, а к четвертому – до 11 градусов. Специалисты также рассказывают, что ветер продолжит гулять по улицам Санкт-Петербурга.

При этом эксперты напоминают, что погода все еще переменчива, поэтому не стоит одеваться слишком легко, передает издание «Фонтанка».

Напоминаем, что неделя началась с ясного неба и плюс четырех градусов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что весна «выкатила» на улицы самокатчиков и велосипедистов, которые мешают.