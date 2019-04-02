Погода в Петербурге на 2 апреля: солнечный день

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” обещает петербуржцам солнечную и теплую погоду.

Осадков во вторник, 2 апреля не предвидится. Столбики термометров в Петербурге покажут плюсовую температуру. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов, ночью температура упадет до ноля.

Также синоптики прогнозируют, что 2 апреля будет ясным и солнечным днем. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Утром на дорогах возможна гололедица. Просим водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Ленобласти ожидается теплый вторник. Воздух прогреется до плюс 10 градусов, временами будут идти осадки в виде снега. Утро начнется хмуро – пойдет снег, сопровождаемый порывами ветра. Максимально ожидаемая температура – плюс 10 градусов, о которых в Санкт-Петербурге пока остается только мечтать.