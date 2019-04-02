Санкт-Петербург вошел в пятерку самых веселых городов России

Петербург вошел в топ-5 веселых городов. Фото: Рixabay
Петербург вошел в топ-5 веселых городов. Фото: Рixabay

В День смеха, 1 апреля, в социальных сетях туристы со всей страны определили города, в которых живут самые веселые люди. Об этом сообщает Tvil.ru.

Рейтинг самых веселых туристических мест возглавили жители городов-курортов Сочи и Ялта.

По результатам опроса, за Сочи как самый веселый город проголосовали 35% опрошенных. Второе место в списке в списке досталось крымской Ялте. За нее отдали свои голоса 21% респондентов. На третьем месте обосновался Екатеринбург — 12% опрошенных.

В пятерку самых веселых мест для времяпровождения также вошли Москва (9%), Санкт-Петербург, Севастополь и Нижний Новгород (по 6%).

  1. Сочи, 35%
  2. Ялта, 21%
  3. Екатеринбург, 12%
  4. Москва, 9%
  5. Санкт-Петербург, Севастополь и Нижний Новгород — по 6%

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург возглавил рейтинг городов-фаворитов для путешествий на майские праздники.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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