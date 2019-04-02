На Муринский и Пионерский парки выделят 59 млн. рублей

На благоустройство Муринского и Пионерского парков из городского бюджета потратят 59, 3 млн рублей. Об этом сообщает администрация Калининского района Санкт-Петербурга.

Стоимость контракта на ремонт Муринского парка составляет 39,9 млн рублей. За эту сумму на территории должны провести работы по озеленению, установить новые скамейки и разместить детские игровые комплексы.

В Пионерском парке планируют озеленить газоны, обновить набивное покрытие дорожек, установить детский игровой комплекс и тренажеры. Подрядчик должен вложиться в сумму 19,4 млн. рублей.

Заявки на конкурс принимает комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Смольный выделит деньги на благоустройство трех парков и 14 скверов. Смольный отмечает, что все парки и скверы должны быть готовы к концу лета 2019 года.