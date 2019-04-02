Смольный ищет проектировщиков «Белорусского квартала»

Жилой комплекс будет состоять из домов, двух детских садов и школы. Фото: Pixabay

Жилой комплекс будет состоять из домов, двух детских садов и школы. Фото: Pixabay

За работу администрация Санкт-Петербурга готова заплатить почти 240 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, второго апреля. Жилой комплекс, состоящий из пяти домов и нескольких социальных объектов, должен появиться в Калининском районе Санкт-Петербурга. Сейчас Смольному необходим специалист, который сможет создать проект для реализации задуманного. Известно, что за работу готовы заплатить 236,7 миллионов рублей – большую часть заплатят за проект жилых домов, а другую за два детских сада и школу, говорится на сайте госзакупок.

Первый результатами трудов выбранный исполнитель должен будет поделиться уже летом 2019 года.

Напоминаем, что «Белорусским кварталом» займутся архитекторы из Минска. Подобный жилой комплекс, разработанный петербургским бюро, расположиться в столице Белоруссии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что застройщик рассказал, с чем связано обрушение в ЖК «Лондон Парк».