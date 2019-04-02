Порошенко горюет о смерти «Ведьмы» в Донбассе

Нынешний президент Украина поделился новостью в социальной сети.

Пост Петр Порошенко выложил в Twitter-аккаунте сегодня, второго апреля. Глава Украины заявил, что к нему с фронта пришла «тяжкая весть». Дело в том, что в Донбассе не стало участницы карательной операции, которая была больше известна по кличке «Ведьма». Порошенко выразил соболезнования, а также отметил, что он не может поверить в случившееся.

Известно, что в блиндаж, в котором находилась Яна Червоная, угодила мина. Вместе с ней также погиб волонтер. Президент Украины назвал «Ведьму» человеком с веселым нравом, а также защитницей страны.

Напоминаем, что к Вооруженным силам Украины женщина примкнула в 2016 году. До своего Дня рождения «Ведьма» не дожила пару недель. О ее кончине горюют не только знакомые, но и двое ее детей, которые сегодня лишились матери.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский набрал 26,01%, обогнав Порошенко в первом туре.