В Петербурге в среду потеплеет до плюс 11

По ночам в городе до сих пор морозно. Фото: Pixabay

По ночам в городе до сих пор морозно. Фото: Pixabay

Погода обещает быть переменчивой – на смену ночному морозу придет солнце.

В ночь со второго на третье апреля в Санкт-Петербурге будет довольно холодно. Температура опустится ниже ноля – до минус пяти градусов. Ближе к обеду будет становиться теплее – воздух успеет прогреться до 11 градусов тепла, рассказывают синоптики. Специалисты уверяют, что в середине недели осадкой не ожидается. Небо останется голубым, зато ветер продолжит гулять по улицам города. Он разгонится до восьми метров в секунду.

Спасатели предупреждают о том, что утром возможна гололедица. Автолюбителям стоит быть осторожнее, чтобы не спровоцировать аварии.

Напоминаем, что в город медленно, но верно приходит весна. Тем не менее, эксперты не советуют убирать далеко зимние вещи – куртки еще могут понадобиться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что синоптики говорят о наступлении теплых дней в Петербурге. Самым теплым днем на текущей неделе, скорее всего, будет четверг.