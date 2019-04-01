Учитель не стерпел баловства и обжег ученика утюгом

В результате мальчик получил ожоги первой и второй степени. Фото: Pixabay

В результате мальчик получил ожоги первой и второй степени. Фото: Pixabay

Мужчина уже написал заявление об уходе из школы. Он заявил, что у него сдали нервы.

Инцидент произошел в конце марта, но известно о нем стало только сегодня, второго апреля. Обо всем рассказала мать пострадавшего. Женщина уверяет, что ее 12-летний сын пострадал от рук учителя технологии из Землянска. Мальчик якобы шумел на уроке, за что преподаватель не смог его простить. По предварительным данным, мужчина взял раскаленный утюг, выключил его из розетки и, приставив к спине школьника, спустил пар. В результате инцидента мальчик получил ожоги первой и второй степени.

В школе уже подтвердили информацию, заверив, что учитель больше не работает в учреждении. Директор Валерия Синягин отметил, что педагог объяснил свое поведение нервами.

«Учитель этот в нашей школе проработал больше 35 лет»,

— рассказал он порталу «Мое Online».

На мужчину завели административное дело из-за «Побоев».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что избитая депутатом учительница рассказала свою версию случившегося.