Ленинградцев ждет теплая и ветреная среда

Ночь, как и в Санкт-Петербурге, выдастся холодной, зато днем будет светить солнце.

Сейчас в регионе температура опустилась в некоторых районах до минус шести градусов. Ближе к утру начнет теплеть, из-за чего на землю опустится слабый туман. Также специалисты предупреждают о гололедице. Спасатели просят водителей быть внимательными на дорогах – из-за такой погоды может увеличиться количество аварий, передает региональное ГУ МЧС.

В светлое время суток уже сегодня, третьего апреля, потеплеет – минус сменится на плюс. Столбик термометра поднимется до 12 градусов. По Ленинградской области будет гулять ветер с максимальной скоростью в восемь метров в секунду.

Напоминаем, что в Ленинградской области и Санкт-Петербурге наконец наступила весна. Тем не менее, эксперты просят не убирать далеко теплые вещи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге в среду потеплеет до плюс 11.