Новый глава Казахстана намерен укрепить дружбу с Россией

Токаев считает, что у народов России и Казахстана много общего. Фото: wikipedia.org

Токаев считает, что у народов России и Казахстана много общего. Фото: wikipedia.org

Касым-Жомарт Токаев хочет, чтобы страны продолжали сотрудничать – это одна из его целей на президентский срок.

Об этом он рассказал в интервью для газеты «Коммерсант» второго апреля. Токаев считает, что Россия для Казахстана – сосед, который может быть порой «ближе родственника». Президента страны радует, что между Нур-Султаном и Москвой всегда был конструктивный диалог, в рамках которого можно обсудить любые вопросы.

Токаев рассчитывает, что Казахстан и Россия продолжат укреплять потенциал в разных сферах – как экономических, так и гуманитарных.

Президент Казахстана отметил, что у государств много общего, поэтому дружба принципиально важно для обоих народов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Он занимал пост на протяжении 30 лет. В его честь в последствии была переименована столица – теперь на карте нет Астаны, а есть Нур-Султан.